Conferenza stampa a tre in quel di Casteldebole, sede del Bologna. Per presentare la gara di domani contro il Genoa a Marassi assieme ai vice di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo e Miroslav Tanjga si è presentato anche Andrea Poli, vicecapitano dei felsinei. L'ex Milan ha commentato la prestazione contro la Roma terminata con una sconfitta sul prato del Dall'Ara: "Abbiamo fatto un'ottima partita domenica pomeriggio contro una squadra forte. A livello di campo vi posso dire che ho avuto sensazioni molto positive, non ho avuto l'impressione di una loro netta superiorità. L'occasione più nitida è quella capitata a Soriano dopo un'azione molto ben impostata dalla squadra. Anche domenica quindi, pur con un po' di difficoltà, abbiamo giocato alla pari. Sono contento della prestazione ma non certamente del risultato. Poi è chiaro che il percorso di crescita deve continuare ma abbiamo tempo e voglia di farlo".

Poli poi ha spiegato come si sta trovando a giocare al centro della linea mediana con Gary Medel: "Io ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e Medel lo inserisco in questa lista. Si è messo subito a disposizione della squadra e averlo accanto motiva molto e fa migliorare tutti. È un motivatore e un grande piacere averlo di fianco. La società ha fatto un grande acquisto. Io cerco di dare sempre me stesso, di mettermi a disposizione dei compagni e cerco sempre di dare un contributo".