Bologna, Poli: "Basta critiche: tra qualche anno lotteremo per l'Europa"

Andrea Poli, centrocampista del Bologna, parla a La Gazzetta dello Sport in vista della gara contro il Sassuolo ma anche sulle critiche ricevute in queste settimane. "Troppo scetticismo intorno a noi, basta critiche al mio Bologna. Nel giro di qualche anni lotteremo per l'Europa. Il Sassuolo? Mi dicono che giochi bene...".