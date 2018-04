Bologna, Poli: "Il Milan era carico. Con Gattuso può aprire un ciclo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Poli, ex centrocampista del Milan attualmente al Bologna, ha parlato a Milan TV dopo il la sconfitta contro i rossoneri: "Il Milan veniva da una bruttissima sconfitta contro il Benevento. Penso abbiano passato una settimana pesante a livello di preparazione perché poi quando giochi con quella maglia hai lo spirito di fare sempre meglio. Ho visto una squadra molto carica a livello agonistico, con voglia di fare risultato. Sicuramente, è una caratteristica che il Mister gli sta dando perché come era da giocatore, un guerriero che dava tutto, adesso lo sta trasmettendo ai giocatori. Trasmette carica, la voglia di fare bene, di andare forte dal primo al novantesimo minuto. È una squadra migliorata rispetto al passato, in un campionato così bisogna andare forte. Sono contento per questo. Spero che si possa aprire un ciclo che possa riportare il Milan dove merita, il Mister ha grande credibilità nell’ambiente, spero possa riportare i colori rossoneri in alto".