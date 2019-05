© foto di PhotoViews

Andrea Poli, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Milan TV a pochi minuti dalla sfida contro la sua ex squadra: "Dobbiamo finire bene la stagione, ancora non siamo salvi matematicamente. Non vogliamo fermarci, c'è ancora l'ultimo scatto da fare verso il traguardo. Il Milan è in difficoltà ma ha giocatori importanti, stanno lottando per la Champions. Noi cercheremo di dire la nostra a San Siro e personalmente sarà bello tornarci, emozionante".