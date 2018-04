Bologna, Poli: "Montella? Gestione superficiale, non sapeva comunicare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida col Milan, il centrocampista del Bologna Andrea Poli è tornato anche sull'esperienza in rossonero: "Il primo anno, con Allegri e Seedorf, ho giocato tanto debuttando anche in Champions e cavandomela bene. Nel tempo, purtroppo, sono emersi alcuni problemi oggettivi che hanno bloccato la crescita del gruppo: sei allenatori in quattro anni, una proprietà in bilico, giocatori che andavano e venivano. Io cercavo di dare una mano, anche con Inzaghi sono stato utilizzato spesso. Tracollo con Montella? L’ho chiesto anche a Montella, con educazione ma anche con chiarezza. È stato un anno molto brutto proprio per il rapporto con l’allenatore. Montella ha avuto una gestione superficiale e non sapeva nemmeno comunicare. Io meritavo di giocare molto di più per come mi allenavo e per come mi comportavo. Mi ha dato fastidio la scarsa considerazione".

Sulla scelta di lasciare il Milan: "Avevo bisogno di sentirmi importante e ho scelto Bologna perché al Dall’Ara avevo sempre avuto ottime sensazioni. Questo è un club importante che ricomincerà a dare grandi gioie ai suoi tifosi. Volevo dimostrare di essere affidabile, a Bologna ci sono riuscito. Donadoni è stato fondamentale, mi ha dato un ruolo prezioso in campo e fuori".