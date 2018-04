Bologna, Poli: "Non è stata una partita facile, dovevamo fare meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha analizzato la sconfitta contro il Crotone: "Non è stata una partita semplice, dovevamo fare meglio, metterci più cinismo e precisione. Ci prendiamo la colpa di quanto si è visto in campo, noi giocatori sul piano del temperamento e dell’agonismo non possiamo giocare in questo modo. È giusto far autocritica, da un po’ di tempo sento parlare sempre dell’allenatore ma non va bene, credetemi, io di mister ne ho già avuti tanti e non è certo lui il problema. Siamo noi ad andare in campo e siamo noi a doverci assumere più responsabilità".