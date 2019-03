Bologna, Poli: "Non molliamo mai. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi"

© foto di PhotoViews

Nella sua lunga intervista al Resto del Carlino, Andrea Poli ha confidato lo stato d’animo della squadra : “La svolta la si costruisce domenica dopo domenica. Se pensassimo ora a una strada in discesa, torneremmo da capo. Non è così. Ora però c’è consapevolezza nei nostri mezzi e nella nostra forza. Ciò significa avere la convinzione di potercela fare sempre: anche a Torino, quando vai sotto. Ora sentiamo di essere come cantano i tifosi: ‘la gente come noi non molla mai’. Sappiamo di poter soffrire, giocare, creare, segnare, vincere. Il tutto all’interno della stessa partita. Dobbiamo sapere che sarà dura, battaglia dopo battaglia, ma così alla salvezza ci arriviamo. Siamo squadra: realizziamo in tanti, creiamo tanto. All’interno di una stagione nata male, ora sta uscendo un Bologna forte e di prospettiva. La mia sensazione è che così bene e così consapevoli non lo siamo mai stati. Vicini al tracollo? Nel corso della partita con il Frosinone. Tutto girava storto, anche gli episodi. Un po’ di sconforto l’ho avuto. Poi è arrivato Mihajlovic, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo ricordati che toccava a noi far girare la ruota e gli episodi. Come dopo Udine. Dipende da noi”.