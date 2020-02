vedi letture

Bologna, Poli: "Non molliamo mai, complimenti a tutti. Europa? Ne parliamo fra 4-5 gare"

Anche il capitano del Bologna Andrea Poli ha parlato in zona mista del pareggio agguantato in extremis contro l’Udinese elogiando i compagni: “Siamo stati bravi a rispondere positivamente in una situazione anomala, siamo andati sotto su calcio piazzato e siamo riusciti a pareggiarla. Complimenti a tutti perché abbiamo disputato una gara da squadra matura. Abbiamo cercato di scardinare una difesa molto bassa e non è mai facile. Da quando c’è Mihajlovic abbiamo sempre fatto fatica con queste squadra, ma perdere sarebbe stato una beffa. Abbiamo mosso comunque la classifica e ora aspettiamo i giocatori che rientreranno in settimana per tornare alla normalità. - continua Poli come riporta Viaemilianews.com - Gol allo scadere? A volte gli episodi girano a favore perché si rimane sul pezzo. Se non giocassimo così probabilmente non saremmo riusciti a rimontare così spesso. Vuol dire che abbiamo un DNA forte, siamo una squadra che non molla mai. Il fatto che questo è il quinto gol segnato dopo il 90° vuol dire che la squadra prova a fare risultato sempre, fino alla fine. Non molliamo mai e abbiamo la consapevolezza di poter cambiare risultato fino alla fine”.

In questa settimana vi siete allenati con dei ragazzi giovanissimi

"Quando arrivano ad allenarsi con noi credo che per loro sia facile perché cerchiamo di metterli a a proprio agio e dargli una mano. Siamo soddisfatti quando un ragazzo entra e fa bene. Sono contento perché si è fatto trovare pronto (Baldrusson, ndr) e per essere un ragazzo del 2002 questo è molto bello. Chi è venuto con noi si è subito calato nella parte, si vede che ascoltano e si applicano".

La scorsa settimana Sabatini parlava di obiettivo Europa

"Bisogna cercare di mantenere un equilibrio perché se questa squadra sta crescendo come vi abbiamo sempre detto il nostro motto è ragionare di partita in partita. Ora che mancano 13 partite è un po’ presto per avere una classifica delineata con gli obiettivi, ne riparleremo tra 4-5 partite. Per ora siamo tra queste squadre che lottano per un obiettivo ma dobbiamo dire anche che questa è un’annata particolare per noi, ma lotteremo fino alla fine per ottenere il più possibile".

Quanto la sente sua questa squadra?

“Io quando sono arrivato qui mi son subito calato in una grande realtà, con questi due ragazzi (Palacio e Danilo, ndr) cerchiamo sempre di mantenere il gruppo compatto. Loro mi danno sempre una mano, abbiamo un rapporto consolidato. Abbiamo delle responsabilità che ogni giorno cerchiamo di consolidare con l’aiuto e la parola giusta ai ragazzi più giovani. Siamo un bel mix di gente esperta e giovani di prospettiva. Io tengo particolarmente al Club, ai miei compagni e allo staff, cerco di dare sempre una mano".