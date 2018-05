Bologna, Poli: "Nulla da perdere, vogliamo fare risultato allo Stadium"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha parlato così a JTV prima del match con la Juventus: "Dobbiamo disputare una grande partita per fare risultato allo Juventus Stadium. Vogliamo farlo perché non abbiamo nulla da perdere. Servirà grande motivazione, grande determinazione, grande voglia di fare bene. Quindi cercheremo di mettere in campo tutto questo dal primo minuto".