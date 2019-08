Bologna, Poli: "Presenza Mihajlovic ci ha lasciati senza parole"

© foto di PhotoViews

Andre Poli, giocatore del Bologna, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn: "Presenza Mihajlovic? Sorpresa incredibile, siamo rimasti scioccati perchè non ce l'aspettavamo, ancora una volta ha dimostrato la sua forza, non ci sono parole, siamo rimasti colpiti e contenti che sia qui per la prima".