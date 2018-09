Bologna, Poli: "Se non segniamo la colpa non è solo degli attaccanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Poli, centrocampista del Bologna, dopo la sconfitta con l'Inter è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club: “È difficile commentare un 3-0 con una prestazione così: per settanta minuti siamo stati in partita e soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni che però non abbiamo concretizzato. Dovevamo tenere ritmi alti, ma nel secondo tempo siamo calati: potevamo gestire meglio la palla. Comunque è un risultato bugiardo e credo che avremmo meritato qualcosa di più. Ci vuole fiducia, siamo all’inizio del campionato e non bisogna cadere nel pessimismo ma rimboccarsi le maniche a partire dalla prossima gara di Genova dove sarà fondamentale fare il risultato e ripartire dai 70 minuti di oggi in cui siamo stati squadra.

Il gol? La colpa non è degli attaccanti che in campo fanno un lavoro dispendioso e ci danno una mano anche in fase di non possesso. Ricordiamoci sempre che in questo campionato stiamo utilizzando un modulo nuovo, con giocatori nuovi e che quindi dobbiamo consolidare i meccanismi lavorando tanto giorno dopo giorno”.