Bologna, possibile stadio provvisorio in città per permettere il restyling del Dall'Ara

In casa Bologna continua a tenere banco il tema relativo allo stadio. L’amministratore delegato Fenucci continua il suo lavoro di monitoraggio dentro e fuori Bologna. Dopo i sondaggi sugli stadi più vicini in Regione, adesso spunta l’ipotesi realistica di un impianto provvisorio in città per quando la squadra dovrà lasciare il Dall’Ara. Tutte è aperto, ma occorre sempre il supporto di nuovi investitori. I tempi per una scelta definitiva non sono ancora maturi. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.