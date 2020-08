Bologna, prime parole di Vignato: "Tanti giocatori forti in attacco, spero di giocarmela bene"

Emanuel Vignato comincia la sua avventura con la maglia del Bologna: è stato proprio il club felsineo a dare il benvenuto al giovane attaccante proveniente dal Chievo Verona, il cui acquisto è stato finalizzato ed annunciato nello scorso mercato invernale. "I primi giorni sono sempre duri, anche per la differenza degli allenamenti. Cosa mi aspetto dalla nuova stagione dopo l'ultima ottima disputata col Chievo? Spero solo di poter dare una mano alla squadra in campionato. Il mio ruolo? Al Chievo ho giocato un po' in tutti i ruoli del reparto offensivo. Qua ci sono tanti giocatori forti in attacco, spero di giocarmela bene", le prime parole del giocatore al sito ufficiale del club.