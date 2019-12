© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come annunciato all’allenamento odierno del Bologna ha preso parte anche Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino acquistato la scorsa estate e lasciato a maturare per sei mesi al Velez Sarsfield era arrivato nei giorni scorsi in Italia per mettersi subito a disposizione del tecnico Mihajlovic e velocizzare il più possibile il suo inserimento nel gruppo e l’ambientamento con la piazza e il calcio italiano.