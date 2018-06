Bologna, Prodi dà benvenuto a Pippo Inzaghi

Ex premier a Casteldebole coi nipoti, 'non mi aveva riconosciuto'

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GIU - Il nuovo allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha incontrato Romano Prodi che gli ha dato il benvenuto, nel giorno in cui l'ex bomber è sbarcato a Casteldebole. Niente di organizzato, tutto casuale: l'ex Premier, in tarda mattinata, aveva accompagnato la moglie all'Isokinetic, centro fisioterapico adiacente al centro sportivo Niccolò Galli del club rossoblù, a Casteldebole. Prodi era presente in veste di marito e nonno e per spezzare l'attesa, ha portato i nipotini a fare una passeggiata, arrivando fino ai cancelli del centro tecnico, dove stava entrando Filippo Inzaghi per iniziare la sua nuova avventura (l'ufficialità arriverà domani). "Ho trascorso una giornata da nonno - ha detto l'ex premier a Radio Bruno - a Inzaghi ho fatto l'in bocca al lupo, ci siamo salutati, non mi aveva riconosciuto... Speriamo porti un po' d'energia". I due si sono salutati, poi Inzaghi è entrato negli uffici di Casteldebole, dove lo attendevano l'ad rossoblù Fenucci, il diesse Bigon e il club manager Di Vaio.