Bologna, può tornare Gabbiadini: ci sarebbe già un'intesa di massima

© foto di Federico De Luca

Manolo Gabbiadini (26) potrebbe tornare in Italia durante la prossima estate, dopo la parentesi in Premier League tra le file del Southampton. Il Resto del Carlino fa sapere che il Bologna avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'ex attaccante di Sampdoria e Napoli che, in passato, ha già vestito la maglia rossoblu. Il giornale aggiunge che, per il club felsineo, serviranno alcuni incastri per riaccogliere il calciatore: qualche cessione eccellente per far cassa e liberare spazio al monte ingaggi, con Gabbiadini disposto a spalmare l'ingaggio di 2,5 milioni di euro netti fino al 2023. L'attuale contratto con i Saints, invece, scade nel 2021.