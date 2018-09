Bologna, Pulgar: "Bloccato l’Inter per gran parte della gara”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di Erick Pulgar al termine della gara persa contro l'Inter: “Per gran parte della gara abbiamo fatto quello che abbiamo provato in settimana, non rischiando mai, lasciando pochi spazi ad una grande squadra. Abbiamo anche provato a contrattaccare ma ci manca sempre qualcosa per chiudere la giocata negli ultimi 20 metri. Dobbiamo sicuramente lavorare su questo. Prendiamoci questa sosta per lavorare e migliorare in tutti i settori. Il mio contratto? Non so nulla, penso solo al campo, al resto pensa il mio agente”