Dopo la vittoria oggi sul Parma, il Bologna è davvero a un passo dalla salvezza. Ne ha parlato in zona mista, come riporta bolognanews.net, Erick Pulgar: “Buona partita dal primo al novantacinquesimo. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana perché questo risultato era troppo importante. Nel primo tempo non abbiamo trovato il gol, ma negli spogliatoi ci siamo detti che con pazienza sarebbe arrivato. È vero che è anche più divertente giocare in maniera così offensiva, ma l’attenzione alla fase difensiva non deve mancare mai".

Fattore Mihajlovic.

"Da quando è arrivato il mister c’è stato un cambio di mentalità, nessuno ha il posto assicurato e ogni allenamento è una guerra: in campo i risultati si vedono. È chiaro che tutti noi speriamo che rimanga”.