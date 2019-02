Fonte: Bolognanews.net

© foto di Federico Gaetano

Erick Pulgar, centrocampista del Bologna, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta di misura subita contro la Juventus: "Sapevamo che questa partita sarebbe stata difficile ma quello che abbiamo fatto non basta, dobbiamo migliorare ancora alcuni dettagli per riuscire a fare gol. Sappiamo che quando incontreremo squadre del nostro livello, giocando così, arriveranno anche i risultati. Mihajlovic? Ognuno sa di non essere titolare e gioca solo chi si allena meglio. Adesso teniamo meglio anche la palla e la giriamo bene ma dobbiamo migliorare negli ultimi metri. La mia posizione? Abbiamo trovato tutti i tipi di gioco e all’inizio ho fatto fatica ad adattarmi ma adesso mi trovo bene. Il cartellino giallo mi ha condizionato e non penso fosse giusto perché era uno dei primi interventi della partita, e un centrocampista si ritrova anche a fare dei contrasti e dei falli in mezzo al campo. Classifica? C’è molta rabbia perché sono arrivati zero punti da due partite in cui abbiamo messo in campo grande qualità e voglia, ma l’aspetto positivo è che giocando così con le squadre al nostro livello porteremo a casa anche i punti".