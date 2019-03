Fonte: bolognafc

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erick Pulgar, centrocampista del Bologna, commenta così il successo ottenuto con il Cagliari: “Sono contento per il gol: ringrazio Dzemaili che aveva preso il pallone per tirare, gli ho chiesto se potevo tirare io e mi ha detto subito di sì. Però sono contento soprattutto per i tre punti, oggi era fondamentale vincere. Forse abbiamo creato meno occasioni rispetto alle partite precedenti, ma siamo stati più concreti, chiudendo la partita sul 2-0. Noi ci crediamo. E ci crede la gente che oggi ha riempito lo stadio ed è stata una spinta in più”