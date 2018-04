Bologna, Pulgar: "Il VAR non ci ha mai aiutato. Ora pensiamo alla Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Milan, il giocatore del Bologna Erick Pulgar al sito ufficiale del club ha detto: "È un peccato perché è successo molte volte di giocare partite in casa contro grandi squadre e non riuscire a fare punti. È vero che il Var non ci ha quasi mai aiutato. A Napoli un fallo di mano di Koulibaly uguale a quello di Palacio oggi non venne sanzionato allo stesso modo, mentalmente è fastidioso. Ci siamo ritrovati sotto di due gol, la rete di De Maio ci ha dato fiducia e, muovendo bene la palla, siamo stati pericolosi, anche se non abbiamo trovato il pareggio. Ora pensiamo alla Juventus: per loro sarà una partita decisiva ma anche noi dovremo farci trovare pronti”.