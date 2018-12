Bologna, Pulgar in bilico: rinnovo o cessione a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Erick Pulgar resta sempre in bilico fra la permanenza al Bologna, con tanto di rinnovo contrattuale, o l’addio già a gennaio. La società felsinea non ha infatti intenzione di replicare un nuovo caso Masina ovvero trovarsi la prossima estate con un calciatore in scadenza. Il giocatore ha ricevuto una proposta di rinnovo fino al 2022 con aumento dell'ingaggio, ma per ora non ha ancora dato il suo assenso. Per questo, se non vi saranno novità entro la fine dell’anno, il cileno potrebbe anche essere messo sul mercato e lasciare Bologna.