Bologna, Pulgar nicchia sul rinnovo: può partire per l'estero

Secondo quanto riporta oggi Il Corriere dello Sport, Erick Pulgar potrebbe lasciare il Bologna. Offerto un rinnovo da 800mila euro al cileno che si è preso però tempo per decidere. Acquistato per 2,5 milioni di euro, il prezzo è oggi di 10. Piace in Premier League e in Spagna, soprattutto al Betis Siviglia.