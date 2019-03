© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Erick Pulgar, a segno su rigore quest'oggi contro il Sassuolo, ha parlato così ai canali ufficiali dei felsinei: "Rigore? Prima di entrare stavo prendendo le ultime indicazioni e mi stavo preparando. Mi si è avvicinato il mister e mi ha chiesto se me la sentissi, gli ho risposto che ero pronto anche se dentro di me pensavo che volesse tirare Dzemaili. Poi abbiamo incrociato lo sguardo e in quel momento abbiamo deciso insieme che avrei tirato io. Quindi ringrazio il mister e Dzema per la fiducia. È stata una grande vittoria, i cambi sono stati decisivi. Questo dimostra che sia chi parte dall’inizio sia chi subentra è sempre pronto. Il gruppo è forte, lo dico da tempo, in più adesso abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi e reagiamo diversamente ai nostri stessi errori. Mancano ancora molte partite, c’è ancora da lavorare e da imparare a chiuderle prima per non soffrire così tanto”