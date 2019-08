Bologna, Pulgar verso la permanenza: via solo per un top club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Pulgar è rientrato due giorni prima del previsto raggiungendo il ritiro del Bologna. Un buon segnale che però non mette il punto al futuro del calciatore cileno. Il giocatore potrebbe restare in Emilia nel caso in cui non dovesse arrivare un club di prima fascia. Il giocatore vuole poter lottare in Europa o comunque per vincere qualcosa e volterebbe le spalle alla sua attuale squadra solo in caso di chiamata da un top team. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.