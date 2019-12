Bologna, quanti infortuni. Il mercato in soccorso, serviranno rinforzi

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Sono queste le richieste avanzate da Sinisa Mihajlovic per migliorare la rosa del suo Bologna. Detto che in mezzo il rinforzo già è stato assicurato - Nicolás Martín Domínguez, centrocampista argentino classe 1998 lasciato in prestito al Velez -, gli sforzi del club felsineo si concentreranno sugli altri reparti. Quello arretrato, in particolare, necessità di più di qualche ritocco; i tanti infortuni che hanno falcidiato la retroguardia rossoblù non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico serbo e al suo staff. L'ultimo problema, in ordine cronologico, è quello accusato da Mitchell Dijks: una ricaduta, proprio quando il laterale olandese sembrava in procinto di tornare a disposizione. "Il mio rientro non sarà rapido", scrisse lo scorso primo novembre, e in effetti la lesione dopo il trauma al secondo dito del piede destro (arrivata subito dopo la contusione alla costola rimediata contro la Roma) si è rivelata più grave del previsto e terrà fuori il 26enne per altri 2-3 mesi.

Fasce nipponiche - In tal senso, potrebbe tornare utile la voglia d'Italia del giapponese Yuto Nagatomo. Una suggestione interessante, non solo perché l'altra fascia è presidiata dal connazionale Tomiyasu, ma anche perché l'ex terzino dell'Inter ha l'esperienza e le qualità giuste per essere ancora protagonista in Serie A. Un giocatore integro, di grande personalità, che potrebbe far comodo non solo al Bologna.