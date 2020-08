Bologna, questione portiere: Skorupski è sul mercato?

vedi letture

Tra le tanti voci di mercato di questi giorni agostani particolari, non ce n’è nessuna che riguardi il portiere del Bologna. Lukasz Skorupski, sotto le Due Torri dal 2018, è stato titolare pressoché inamovibile ma per buona parte della tifoseria rossoblu è un elemento che non dà garanzie sufficienti per le ambizioni del club; motivo per cui sarebbe il caso di cambiarlo con un elemento più affidabile.

Il giudizio sul rendimento dell’estremo difensore polacco è molto variegato all’interno dei sostenitori bolognesi. E probabilmente la verità sta nel mezzo: Skorupski è un portiere nella media, con eccellenti qualità ma, allo stesso tempo, con difetti strutturali che paiono difficili da modificare. Uno su tutti: il gioco con i piedi. Ecco che una sua cessione per far spazio ad un portiere con qualità più adatte al tipo di gioco che ha impostato Mihajlovic potrebbe anche essere sul taccuino dei dirigenti rossoblu.

Ma non oggi. Oggi non può rappresentare una priorità per due motivi. Innanzitutto le lacune più vistose della rosa, e dunque le necessità più stringenti di rinforzo, sono altrove: un difensore centrale di qualità e un attaccante che banalmente la butti dentro con regolarità. E poi, strettamente collegato, c’è il lato economico: per prendere un portiere migliore di Skorupski c’è bisogno di spendere buona parte del budget e non c’è volontà di farlo per quel ruolo. Senza dimenticare che, al di là di tutto, il polacco gode della fiducia dell'ambiente. Insomma il matrimonio tra le parti - salvo clamorosi sviluppi - sembra destinato a proseguire.