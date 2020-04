Bologna, rapporti tesi e valutazione bloccano l'interesse della Roma per Tomiyasu

vedi letture

La Roma è interessata a Tomiyasu del Bologna, ma tra i club i rapporti sono tutt'altro che ottimi dopo la vicenda legata a Ibanez, poi finito in giallorosso. Gli emiliani non hanno però nessuna intenzione di cedere il giapponese, che anzi in futuro dovrebbe diventare il titolare inamovibile della squadra di Mihajlovic. Non solo, ad ostacolare l'interessamento di Petrachi, c'è anche la valutazione dell'intuizione di Bigon e Di Vaio, visto che il cartellino, dai 6 milioni investiti da Saputo, ora costa almeno 20 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.