Bologna, rebus prestiti: solo Sansone sicuro di restare

Quasi chiuso il discorso salvezza, il Bologna pensa già alle mosse per la prossima stagione, nel tentativo di disputare un campionato più tranquillo e all'altezza delle ambizioni della piazza. Il primo obiettivo sarà trattenere alcuni protagonisti della splendida cavalcata con Sinisa Mihajlovic, come riporta Il Resto del Carlino.

Sansone e Soriano - In primis Nicola Sansone e Roberto Soriano, che dovrebbero essere riscattati per la stessa cifra, 8 milioni: per l'attaccante è previsto l'obbligo in caso di permanenza in Serie A, mentre per il centrocampista c'è il diritto.

Orsolini e Lyanco - Diversa è la situazione di Orsolini e Lyanco: l'esterno offensivo, di proprietà della Juventus, costa 13 milioni e i rossoblù hanno avviato i contatti per abbassare le pretese dei bianconeri e stipulare un nuovo accordo, con obbligo di riscatto e controriscatto. Il difensore, invece, è arrivato in prestito secco, ma il Bologna vuole trattenerlo. Il Torino chiede 15 milioni, cifra per adesso fuori portata.