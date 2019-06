Bologna, rebus Pulgar: può andar via anche col rinnovo. Piace Vieira

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul 'Corriere di Bologna' oggi in edicola si fa il punto sul futuro del centrocampista spagnolo Erick Pulgar, classe '94 legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2022. Nell'accordo sottoscritto qualche mese fa col club rossoblù c'è una clausola rescissoria da 12 milioni di euro e, per questo motivo, l'intenzione del club è quella di ritoccare nuovamente il contratto per alzare il valore della clausola.

Al Bologna piace Vieira - Un rinnovo, insomma, che non farebbe rima con permanenza certa. E non a caso Walter Sabatini si sta già muovendo per il suo sostituto: contatti in corso per Ronaldo Vieira, regista della Sampdoria.