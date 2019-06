Bologna, resta viva la pista Sow: lo Young Boys chiede però 13 milioni

Resta vivo l'interesse del Bologna per il centrocampista dello Young Boys, Djibril Sow. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Walter Sabatini proverà a convincere il club svizzero ma la prima richiesta da 13 milioni di euro è ritenuta troppo alta dal club felsineo e come se non bastasse il calciatore vorrebbe approdare a un club che disputerà le prossime coppe europee.