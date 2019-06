Bologna, restyling in attacco: priorità a Koumé, occhi su Inglese e Defrel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna è pronto a ricostruire l'attacco di Sinisa Mihajlovic. Tra oggi e domani, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Walter Sabatini e Riccardo Bugon incontreranno gli agenti di Christian Kouamé e Gregoire Defrel per capire i margini di una possibile trattativa. Senza dimenticare il solito Roberto Inglese, richiesto espressamente dal tecnico serbo.

Margherita di tre nomi - Se Sinisa preferirebbe l'ex Parma, per il quale Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 30 milioni di euro, la società rossblù sembra aver deciso invece di investire solamente sull'ivoriano, valutato 15 milioni più 5 di bonus dal Genoa di Preziosi. Sullo sfondo, il solito Defrel, destinato con ogni probabilità a lasciare nuovamente la Roma per una cifra intorno ai 13 milioni di euro più bonus dopo il prestito della passata stagione alla Sampdoria. Riflessioni in corso, il Bologna guarda all'attacco.