© foto di Federico Gaetano

Riavviati i contatti tra il Bologna e il Levante per il centrocampista bosniaco Sanjin Prcic. Il giocatore classe '93 è reduce da sei mesi passati in prestito allo Strasburgo e sarebbe uno dei profili più indicati per sostituire l'eventuale partenza di Erick Pulgar, vicino alla Fiorentina. Il bosniaco ha già giocato in Italia in passato con le maglie di Torino e Perugia. A riportarlo è Sky Sport.