Bologna ribalta lo Spezia al 45': vantaggio bianconero ma Barrow-Orsolini firmano il 2-1

Finisce 2-1 il primo tempo tra Bologna e Spezia valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il club ligure è passato in vantaggio al 5' con Piccoli che sfrutta un ottimo assist di Acampora per stoppare la palla in mezzo all'area e segnare l'1-0. La squadra di Mihajlovic ha pareggiato i conti poco dopo, al 13', grazie a Barrow. Il gambiano è sfuggito sul filo del fuorigioco per poi battere Krapikas e fare 1-1. Al 47' è stato Orsolini a ribaltare la sfida con una grande azione costruita da Barrow e Soriano e terminata dall'esterno della Nazionale azzurra.