Bologna, rinnovo con clausola per Mihajlovic: ora l'obiettivo è l'Europa

Da ieri è ufficiale il rinnovo fino al 2023 con il Bologna per Sinisa Mihajlovic. L'accordo era già stato trovato due settimane fa, mentre ieri è arrivata la firma. Le parti si sono messe d'accordo facilmente dopo le recenti annate e dopo quanto è stato vissuto in prima persona dal tecnico serbo, che potrebbe aver mantenuto la clausola che gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata allettante, come nel precedente accordo. Un rinnovo che arriva con un solo obiettivo da raggiungere da parte di tutto l'ambiente rossoblu: l'Europa. L'allenatore vorrebbe provare la clamorosa rincorsa a partire dalla ripresa, ma se non dovesse riuscire il "miracolo", già dal prossimo campionato Saputo sarà pronto a mettere in mano al proprio condottiero una squadra capace di lottare per questo grande traguardo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.