Bologna, rinnovo in vista per il ds Bigon

Il patron Saputo in città per programmare la prossima stagione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Sul campo, il Bologna sarà chiamato domenica a battere il Verona per chiudere la pratica salvezza. Fuori, invece, è già tempo di pensare al futuro. In città è sbarcato in mattinata da Montreal Joey Saputo e con il rientro del patron rossoblù a Casteldebole è arrivato il momento di cominciare a pianificare la prossima stagione. La prima mossa in programma è quello del rinnovo del contratto del direttore sportivo Riccardo Bigon. L'accordo è stato raggiunto ormai da un paio di settimane e nelle prossime ore è atteso dal club l'annuncio ufficiale.