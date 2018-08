Bologna, riorganizzazione tecnica: Di Vaio responsabile dello scouting

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riorganizzazione in casa Bologna, come rivelato dal Corriere di Bologna in edicola questa mattina. Marco Di Vaio sarà il nuovo responsabile dello scouting, diventando il numero 2 dell’area tecnica dietro a Riccardo Bigon. Il direttore sportivo felsineo in questa estate ha perso Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, tornati a Napoli.