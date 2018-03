Bologna-Roma 1-0 al 45°: a segno Pulgar. Palo clamoroso di Strootman

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna chiude la prima frazione della sfida contro la Roma avanti nel punteggio grazie alla rete di Pulgar dopo 18 minuti di gioco: Poli ci prova due volte da dentro l'area venendo ribattuto nella prima occasione e servendo involontariamente Di Francesco nella seconda, il numero 14 rossoblù è bravo a servire al limite il cileno che batte Allison con una conclusione rasoterra e angolata. La Roma, che dopo una decina di minuti ha dovuto sostituire per infortunio Nainggolan, prova a rispondere anche se non con la giusta lucidità e cattiveria sbattendo sul debuttante Santurro in un paio di occasioni e colpendo un clamoroso palo da due passi con Strootman sugli sviluppi del calcio d'angolo. Nel finale Bologna pericoloso in un paio d'occasioni in contropiede senza però procurare pericoli al portiere giallorosso.