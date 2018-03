Bologna-Roma 1-1: Dzeko ristabilisce la partità in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko ristabilisce la parità al Dall'Ara al 75°, ma il merito è tutto di Diego Perotti che servito sulla fascia si incunea in area di rigore saltando gli avversari come birilli e poi crossando per la testa del bosniaco che anticipa tutti sul primo palo e batte Santurro. 1-1 fra Bologna e Roma quando manca un quarto d'ora alla fine.