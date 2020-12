Bologna-Roma 1-5, le pagelle: solito show di Mkhitaryan, disastro Danilo

vedi letture

Bologna-Roma 1-5 - 5' aut. Poli (B), 10' Dzeko (R), 15' Pellegrini (R), 24' aut. Cristante (R), 35' Veretout (R), 44' Mkhitaryan (R)

Bologna-Roma 1-5 - 5' aut. Poli (B), 10' Dzeko (R), 15' Pellegrini (R), 24' aut. Cristante (R), 35' Veretout (R), 44' Mkhitaryan (R)

BOLOGNA

Ravaglia 6 - Sicuramente non avrebbe voluto questo debutto. Certo, non ha particolari colpe sulle reti subite, ma per 5 volte deve raccogliere il pallone dalla rete.

De Silvestri 4,5 - Perde ogni duello con Spinazzola, costretto sempre ad inseguire. La Roma vince la gara proprio sulle corsie esterne

Danilo 3,5 - Si fa beffare da Dzeko in occasione del raddoppio della Roma. Non riesce a riscattarsi, anzi, se possibile sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare

Tomiyasu 4,5 - Inizia bene, con due buoni interventi. Poi crolla come il resto della difesa del Bologna

Mbaye 4,5 - Non riesce mai a contenere Karsdorp. Inseguendo l'olandese per l'ennesima volta si fa male ed è costretto ad uscire. (Dal 46' Paz 6 - Entra in campo con la sua squadra sotto 5-1. I ritmi calano e tutto sommato gioca con ordine)

Poli 5 - Suo l'autogol che dà il via alle danze. Giornata no anche per il capitano rossoblù. (Dal 46' Medel 6 - Porta sicuramente maggior dinamismo in mezzo al campo, ma la partita era già finita al termine del primo tempo.

Svanberg 5 - Non c'è filtro in mezzo al campo, la Roma gioca senza la pressione degli avversari. (Dal 46' Dominguez 6 - Entra in campo sicuramente con la voglia di fare bene. Trova anche un bel gol, ma il VAR annulla tutto per una posizione irregolare di Palacio.)

Vignato 5 - È un talento e sicuramente in futuro regalerà soddisfazioni, ma la partita odierna è stata da dimenticare. Dal 78' Pagliuca S.V)

Soriano 5 - Mai in partita, neanche nella ripresa quando la Roma abbassa nettamente i ritmi. (Dal 70 Baldursson S.V)

Barrow 6 - Causa l'autogol di Cristante e trova una bella rete, poi annullata per fuorigioco. Mihajlovic gli ha chiesto di essere più cattivo ed almeno da questo punto di vista l'attaccante ha risposto bene.

Palacio 5 - Di palloni giocabili, dalle sue parti, ne arrivano pochi. Ma anche quando ha la palla fra i piedi, appare troppo lento e macchinoso. Giornata no.

Sinisa Mihajlovic 5,5 - Difficile dare un giudizio al tecnico del Bologna. La gara finisce praticamente dopo 15 minuti, complici anche dei gravi errori individuali (su tutti quello di Danilo). Prova a cambiare qualcosa nella ripresa, ma ormai il danno era fatto.

ROMA

López 6 - Una parata decisiva in avvio, poi diventa spettatore dello show dei giallorossi. Battuto solo dalla beffarda autorete di Cristante.

Ibañez 6 - Bene in difesa, altrettanto bene quando sale ed agisce quasi da centrocampista aggiunto. Ad inizio ripresa ostacola Palacio lanciato a rete ed evita guai maggiori.

Cristante 5,5 - Non raggiunge la sufficienza solo per l'ingenuo autogol che ha compromesso il clean sheet di Pau Lopez.

Kumbulla 6 - Primo tempo praticamente da spettatore, non corre particolari rischi anche nella ripresa. Costretto ad uscire nel secondo tempo per un problema fisico. (Dal 67' Smalling 6 - Entra bene in partita, ha bisogno di minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore)

Karsdorp 7 - Un treno sulla fascia, assist perfetto per il quinto gol giallorosso, quello di Mkhitaryan. (Dal 91' Calafiori S.V)

Villar 6,5 - Quando il Bologna prova a costruire, deve sempre scontrarsi con lo spagnolo della Roma. Lotta su ogni pallone, morde tutte le caviglie avversarie. (Dal 91' Diawara S.V)

Veretout 7,5 - Sempre più todocampista. Corre senza sosta fino a quando resta in campo, dialoga con i compagni e trova anche il gol con un tocco di fino. (Dall'82 Carles Perez S.V)

Spinazzola 7,5 - Gara mostruosa sulla fascia. Causa l'autogol di Poli, serve una palla d'oro per Pellegrini. Fra i migliori in campo nello show giallorosso.

Pellegrini 7,5 - E pensare che c'è anche chi lo critica. Una prestazione da campione in mezzo al campo. Un gol e tante giocate da leader in un pomeriggio da urlo per la Roma.

Mkhitaryan 8 - Una costante di questa Roma, il migliore in campo per distacco. Assist per Veretout e gol nel finale di primo tempo, due giocate che di fatto hanno chiuso la partita con almeno 45 minuti di anticipo.

Džeko 6,5 - Costringe Pioli all'autogol poi trova il raddoppio. Ha almeno due palle gol e non riesce a sfruttarle. (Dall'82 Borja Mayoral S.V)

Nuno Campos 7 - In panchina al posto dello squalificato Fonseca, si gode una squadra praticamente perfetta. Un primo tempo da urlo, con la Roma che nella ripresa si limita ad amministrare il risultato.