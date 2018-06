Bologna, Romagnoli non sarà riscattato: tornerà all'Empoli

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna, scrive oggi Il Resto Del Carlino, ha deciso di non riscattare Simone Romagnoli. Il centrale difensivo, approdato in Emilia in prestito dall'Empoli a gennaio, farà dunque ritorno al club azzurro. La sensazione è, adesso, che farà parte del pacchetto arretrato del club di Corsi con Andreazzoli che deciderà poi il da farsi in ritiro.