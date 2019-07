Fonte: Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa è intenzionato a confermare l'attaccante Christian Kouamè. Anche nelle ultime ore, non si sono registrate accelerate sul fronte Bologna che in questo momento sta lavorando su altri nomi per rinforzare il suo reparto avanzato. Il club di patron Preziosi vuole trattenere l'attaccante ivoriano classe '97 e lo darà via questa estate solo dinanzi a offerte irrinunciabili.