Il dirigente del Bologna Walter Sabatini non ha dubbi: "Sinisa Mihajlovic resta il nostro allenatore". Queste le sue parole a margine della conferenza stampa tenuta dal tecnico serbo per annunciare pubblicamente la sua malattia: "Il mister ha deciso di incontrare la stampa e abbiamo accolto la sua richiesta. Ci siamo io e Di Vaio fisicamente ma idealmente c'è tutta la dirigenza qui con noi. Sinisa ha in mano il Bologna e terrà in mano il Bologna fino alla scadenza del suo contratto. Qualunque cosa succeda nei prossimi giorni, Mihajlovic resterà l'allenatore del Bologna. Preferisco Sinisa con un 2-3% in meno che qualsiasi altro".

