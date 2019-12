"Dominguez sta per arrivare a prescindere". Nell'intervista rilasciata ieri, Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica di Bologna e Montreal Impact, ha fatto il punto anche sull'arrivo in rossoblù di Nicolas Dominguez: "Sarà a giorni a Bologna per conoscere la squadra e studiare l'italiano, anche se a onor del vero lo sta già facendo. Non è da contare come operazione di gennaio".

