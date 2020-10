Bologna, Sabatini e Bigon tengono a rapporto la squadra: vietato mollare dopo il ko col Sassuolo

E' vero che tutti si aspettavano qualcosa di più da questo inizio di stagione del Bologna, compresi i giocatori stessi, ma il messaggio arrivato dal club è chiaro: vietato demoralizzarsi. A scendere in campo, oltre al solito motivatore Sinisa Mihajlovic, sono stati anche gli uomini mercato non che dirigenti di lungo corso come Sabatini e Bigon, che lunedì hanno parlato alla squadra invitandola a continuare a credere nel lavoro che viene portato avanti e a non mollare dopo il brutto risultato ottenuto contro il Sassuolo. A riportarlo è Il Resto del Carlino.