Bologna, Sabatini: "Lappalainen sarebbe già pronto per la Serie A"

Walter Sabatini, uomo mercato del Bologna, ha parlato in conferenza stampa insieme a Lassi Lappalainen, ceduto in prestito al Montreal Impact, club di proprietà di Saputo: "Lassi potrebbe tranquillamente già giocare in Serie A ma abbiamo deciso, in accordo con lui e la sua famiglia, di entrare nel nostro circuito scendendo in campo con la maglia del Montreal".

Ci vorrà un po' di tempo per l'adattamento?

"Capirà molto velocemente la nuova realtà visto che domani viaggerà per Montreal. Giocherà subito, la squadra ha bisogno di lui. L'HJK p un club che ha fatto uscire tanti talenti a cominciare da Litmanen o Forsell. Questo presupposto è molto favorevole, visto che la società è marchio di qualità. Speriamo che ripercorra le orme dei grandi del passato.