Bologna, Sabatini: "Lockdown e Sinisa. Stagione che neanche i Maya avrebbero previsto"

Interessante intervista rilasciata da Walter Sabatini alla Gazzetta dello Sport. Il coordinatore dell'area tecnica di Bologna e Montreal Impact è partito da una valutazione della stagione ripartendo dalla brutta sconfitta di Firenze e dalle 32 gare consecutive con almeno un gol subito: "Siamo alla fine di una stagione che nemmeno i Maya avrebbero potuto prevedere. Il Conte di Cagliostro sarebbe impallidito, parlo del lockdown ma anche di Sinisa che ora c'è ma non c'è stato per tanto tempo. Quindi: 4 pere a Firenze cancellano un bel niente perché è stata una stagione straordinaria, anche se quelle 32 gare di fila non si giustificano e non succederà più".

Esiste un problema portiere?

"Che ci sia una tentazione di puntare su un... Reina, quindi su piedi che avviano dolcemente l'azione, la ammetto, poi ripensi a Lukasz (Skorupski, ndr) dentro i 7 metri della porta e allora non ci pensi più, anche se deve migliorare...".