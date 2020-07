Bologna, Sabatini: "Mihajlovic arrabbiato dopo il pari col Parma. Lozano può esplodere"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il responsabile dell'area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha commentato: "Sinisa Mihajlovic è arrabbiato per come è finita con il Parma, è una belva, voleva andasse a finire in altro modo - riporta ParmaLive.com -. Lozano? Lo ha dimostrato con la sua Nazionale, è un giocatore con qualità eccellenti, può esplodere. Luperto? Ottimo giocatore, ma non fa al caso nostro".