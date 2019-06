Bologna, Sabatini preferisce Santander. Destro può partire

© foto di PhotoViews

Il Ropero non si muove da Bologna. Federico Santander, secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, avrebbe vinto il ballottaggio con Mattia Destro e dovrebbe restare a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Una scelta che avrebbe preso Walter Sabatini, testimoniata anche dalle parole pronunciate dal nuovo coordinatore tecnico del club a proposito del rendimento del suo ex pupillo ai tempi di Roma: "Ha perso slancio, cattiveria e fiducia", nonostante con il tecnico serbo abbia dato qualche segnale di ripresa. Ma il paraguaiano ha stupito per lo spirito di sacrificio e ha dato un contributo molto più significativo. Sarà davvero difficile privarsene.