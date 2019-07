Bologna, Sabatini: "Santander piace in Inghilterra. Stimo Gabbiadini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini, parla degli attaccanti. Su Santander: "I cinesi hanno offerto 10 milioni: cifra non congrua. Ora forse c'è qualche interesse in Inghilterra. Il sostituto sarà Gabbiadini? Sono un suo estimatore, vediamo. A onor del vero Sinisa ci ha chiesto di non spendere sulla punta perché conta su Destro e per investirli sul centrocampista".